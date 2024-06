Nach Europawahl: Hendrik Wüst hält Polit-Novum in NRW für möglich

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU) schließt eine politische Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten BSW nicht aus. © Thomas Banneyer/dpa

Demnach schließe der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes eine Kooperation "nicht grundsätzlich aus", sagte er am heutigen Donnerstag.

Auf Bundesebene hingegen hatte Parteichef Friedrich Merz (68) erklärt, eine Zusammenarbeit sei keine Option. Da sei man sich einig, sagte Wüst vor Journalisten in Düsseldorf.

Das BSW habe diese Position durch das Fernbleiben bei der Bundestagsrede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) bestätigt.

Auf Landesebene aber müsse man "sehr genau hinschauen", wer dort für das BSW antrete, so Wüst. In NRW etwa sei die Wagenknecht-Partei "kein Thema". Das BSW war bei der Europawahl in NRW auf 4,4 Prozent gekommen, in Deutschland insgesamt auf 6,2 Prozent.