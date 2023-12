So viel Geld gab NRW-Landtag 2023 für Fotos von Hendrik Wüst aus!

Düsseldorf - Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr knapp 100.000 Euro für Fotos und Videos von Ministerpräsident Hendrik Wüst (48) gezahlt.

2023 wurden im besagten Zeitraum "zur Begleitung von Terminen des Ministerpräsidenten 120 foto- und videografische Dienstleistungen in Rechnung gestellt", so die Staatskanzlei.

Die Opposition von SPD und FDP hatte sich in der Vergangenheit wiederholt an den Foto- und Videoaufträgen gerieben und Wüst in Anlehnung an ein populäres Soziales Netzwerk "Insta-Präsident" genannt.

Die Staatskanzlei dagegen betont, dass "für eine zeitgemäße und angemessene politische Kommunikation mit einem verstärkten Fokus auf ein digitales Angebot" eine "professionelle fotografische Begleitung von Terminen oder Veranstaltungen" notwendig sei.

Die Bilder würden nicht nur in Sozialen Medien verwendet, sondern auch über die Online-Mediatheken des Landes zur Verfügung gestellt.