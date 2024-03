Karl Lauterbach spricht von Crystal-Hauptstadt Chemnitz

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) spricht auf "X" über die Drogen-"Hauptstadt" Chemnitz. © Carsten Koall/dpa

An Kretschmer gerichtet schrieb Lauterbach beim Kurznachrichtendienst X: "Sachsen top? Nirgendwo in Deutschland wird mehr Crystal Meth konsumiert als in Chemnitz. Viele werden vom Schwarzmarkt in solche Drogen 'überführt'."



Damit spielt Karl Lauterbach auf den neuen Report der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon an.

Die Analysen der Abwässer in 88 europäischen Städten zeigten, dass der Crystal-Konsum in Chemnitz 2023 wieder dramatisch angestiegen sei.