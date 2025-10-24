Kurioser Titel: FDP-Politikerin zur "Aalkönigin" ernannt

Bad Honnef - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67, FDP ) darf sich mit einem neuen Titel schmücken: Die Politikerin ist neue "Aalkönigin" des Rheinlands.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67, FDP) ist laut "Aalkönigkomitee" eine Frau mit Haltung und Humor. © Thomas Banneyer/dpa

Ihr Amtsvorgänger, der ARD-Wettermoderator Sven Plöger (58), sollte ihr bei einem Fest in Bad Honnef am Freitagabend die Insignien der Macht übergeben.

Der Titel des "Aalkönigs" wird seit 2003 von einem Bürgerverein an verdiente Persönlichkeiten verliehen.

Die kuriose Auszeichnung erinnert an ein historisches Aal-Fangboot auf dem Rhein vor Bad Honnef. Der Erlös aus dem Proklamationsfest des Aalkönigs wurde anfangs in die Sanierung des Bootes gesteckt. Inzwischen werden die Einnahmen auch für andere soziale Projekte verwendet.

Die Europaparlamentarierin Strack-Zimmermann sei eine Frau mit Haltung und Humor, hieß es in der Begründung des "Aalkönigkomitees" zur Preisverleihung.