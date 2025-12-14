Kretschmer am Gulaschtopf: So erfolgreich war Sachsens MP mit seinen Helfern

Görlitz - Zeit für eine Stärkung! Am Freitag hat Michael Kretschmer (50, CDU) seine Geburtsstadt Görlitz besucht. Auf dem Schlesischen Christkindelmarkt gab er Essen für den guten Zweck aus. Eine vierstellige Summe kam dabei zusammen.

Engagement für den guten Zweck: Am Freitag nahm Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) mit seinem Team am Projekt "17 Tage - 17 Essen" teil. © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

"Gulaschsuppe, heute vom Ministerpräsidenten", wurde mit lauter Stimme an einem Zelt verkündet.

Mit großer Schöpfkelle brachte Kretschmer unterdessen die gehaltvolle Mahlzeit auf die Teller. Eine Scheibe Brot durfte dabei natürlich nicht fehlen.

"Weihnachten ist auch die Zeit der Nächstenliebe", sagte der Christdemokrat in einem Videoclip. "Deswegen sammeln wir heute für Parkeisenbahn und für unser Tierheim in Görlitz. Wer will, der isst Suppe und spendet etwas dafür."

Insgesamt seien 1400 Euro für die zwei Vereine erzielt worden, schreibt Kretschmers Social-Media-Team im Nachgang zum Ergebnis. "So geht Zusammenhalt, so geht Sächsisch!", heißt es weiter.