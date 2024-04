Strack-Zimmermann brüllt gegen Störenfriede an: "Zu blöd, um eine Pfeife in den Mund zu stecken!"

Für jene Leute hatte Strack-Zimmermann eine klare Botschaft: "Sei froh, dass du nicht in Moskau bist. Du wärst schneller im Knast, als du gucken könntest. So ist das in Russland ." Dann holte sie die junge FDP-Spitzenkandidatin für die anstehenden Kommunalwahlen, Anja Widemann (25), zu sich auf die Bühne: "25 Jahre alt - Die hat den Arsch in der Hose. Nicht du!"

Am Dienstag versuchten einige Demonstranten die Rede von Strack-Zimmermann auf dem Marienplatz mit Trillerpfeifen und "Kriegstreiber"-Zwischenrufen zu behindern. Lautstark und wortgewandt schrie die FDP-Bundestagsabgeordnete dagegen an.

Angesichts der russischen Gräueltaten im Zuge des Angriffskriegs zeigte sich Strack-Zimmermann entsetzt über die prorussischen Ansichten mancher Demonstranten: "Sie stellen sich hier hin und tun so, als ob Sie das nichts anginge. Es geht Sie aber was an. Wenn hier in Deutschland was passiert, dann möchte ich Sie alle sehen, wie schnell Sie weg wären."

Anschließend wandte sich Strack-Zimmermann wieder ihrem eigentlichen Publikum zu und bedankte sich bei allen, die gekommen waren, um ihr zuzuhören.