Markus Söder unterm Messer! Operation war unumgänglich

München - Darauf dürfte rund um die Weihnachtstage wohl niemand Lust haben: Markus Söder (58, CSU ) hat sich einer Operation unterzogen. Der bayerische Ministerpräsident ist nach dem Eingriff nun vorerst auf Krücken unterwegs.

Markus Söder (58, CSU) würde an der Hüfte operiert. © Sebastian Gollnow/dpa

"Lange habe ich es vor mir hergeschoben: Jetzt habe ich mich endlich an der Hüfte operieren lassen", erklärte Söder einen Tag vor Silvester am Dienstagmorgen auf den Plattformen Instagram und X. Alles sei ihm zufolge "gut verlaufen".

Auf dem angefügten Bild ist der 58-Jährige selbst zwar nicht zu sehen, dafür aber zwei Krücken unter dem Staatswappen Bayerns in der Staatskanzlei.

Von der Arbeit scheint die notwendige Operation, die nach jahrelangen Problemen im Hüftbereich unumgänglich war, den CSU-Chef nicht abzuhalten.

Weitere Details bezüglich der Art des Eingriffs und der Klinik seines Vertrauens nannte Söder nicht.