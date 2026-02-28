100 Jahre Nazi-Olympiade? Söder hält trotzdem an Spielen für 2036 fest

Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) sieht in der Olympia-Bewerbung eine "historische Chance". © Kay Nietfeld/dpa

"Ich schätze den Bundespräsidenten sehr, vertrete hier aber eine andere Auffassung. Aus meiner Sicht wären Olympische Spiele 2036 in München sogar eine historische Chance. Als Spiele der Lebensfreude und des Miteinanders könnten sie das Gegenstück zu Berlin 1936 sein", sagte Söder der "Bild" in einem Interview.

Sport verbinde Menschen und Völker, das sei "eine starke Botschaft gerade in der heutigen Zeit. Deutschland sollte sich in der Bewerbungsphase nicht vorschnell selbst einschränken. Es ist überhaupt nicht klar, in welchen Paketen die Spiele 2036 bis 2044 ausgeschrieben werden", sagte Söder weiter.

Steinmeier lehnt Olympia in Deutschland 2036 aus historischen Gründen ab: 1936, also genau 100 Jahre zuvor, war das nationalsozialistische Deutschland Ausrichter der Sommerspiele. Die Nazis missbrauchten die Spiele hemmungslos für ihre Propaganda.

Steinmeier sehe das Jahr 2036 als "historisch problematisch" für eine deutsche Olympia-Bewerbung an, sagte zuletzt ein Sprecher in Berlin. Er hoffe aber, dass Deutschland die Spiele in den Jahren 2040 oder 2044 ausrichten könne.

Die Sommerspiele 2028 sind nach Los Angeles vergeben, 2032 ist Brisbane der Gastgeber. Für 2036 gilt Asien als aussichtsreich bei der Vergabe durch das Internationale Olympische Komitee, Indien und Katar haben Interesse angemeldet.