Neue Regeln für Unterbringung psychisch Kranker in Bayern?

München - Gut vier Monate nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg prüft Bayern neue Regeln für die Unterbringung von psychisch kranken Menschen.

Alles in Kürze

Zwangseinweisungen in Kliniken sollen erleichtert werden. Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK) übt scharfe Kritik. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Auch der Austausch zu solchen Menschen mit Sicherheitsbehörden werde in der Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten den Blick genommen.

Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg und Söders Ankündigung hatte der CSU-Fraktionschef im Landtag, Klaus Holetschek (60) gefordert, dass Menschen einfacher auch gegen ihren Willen behandelt werden können.

Zudem brauche es einen leichteren Austausch von Krankendaten mit Sicherheitsbehörden. Minderjährige, die sich in akuter psychiatrischer Not befänden, sollten im Zweifel auch ohne Zustimmung der Eltern in eine Klinik kommen können.

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK) hatte diesen Vorstoß scharf kritisiert. Die Forderungen erinnerten "in ihrer Grundhaltung bedenklich an vergangene Zeiten, in denen psychisch erkrankte Menschen als 'Gefahr' für die Gesellschaft stigmatisiert wurden", sagte die kommissarische Vorsitzende, Heike Petereit-Zipfel (61).

"Besonders im Kontext der NS-Zeit zeigt die deutsche Geschichte eindrücklich, wohin derartige Denkweisen führen können." Die Tat in Aschaffenburg müssten vielmehr als Mahnung verstanden werden, "endlich die Ressourcen und Mittel in die Hand zu nehmen und so zu lenken, dass eine umfassende und menschenwürdige Versorgung sichergestellt werden kann", sagte Petereit-Zipfel.

"Reflexhafte Forderungen nach mehr Härte sind dabei ein Irrweg, der den Fortschritt der letzten Jahrzehnte gefährdet."