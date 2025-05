Söder nach Kanzlerwahl-Fiasko: Falscher Zeitpunkt für Spielchen und Denkzettel

München/Berlin - Erstmals in der Geschichte ist mit Friedrich Merz (69) am Dienstag nach einer Bundestagswahl – plus erfolgreichen Koalitionsverhandlungen – ein designierter Kanzler im ersten Wahlgang gescheitert. Die frei gewählten Abgeordneten standen nicht als Mehrheit hinter dem Unions-Kandidaten. Ausgerechnet CSU-Chef Markus Söder (58) hebt jetzt den Moralfinger.