Pandas ziehen nach München: Tierschützer kritisch, Söder knuddelt

Zwei Riesenpandas sollen nach München kommen – als Leihgabe aus China. Was das für den Tierpark Hellabrunn bedeutet und warum Tierschützer Kritik üben.

Von Cordula Dieckmann

München - Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) hat zwei Riesenpandabären für den Münchner Tierpark Hellabrunn bestätigt.

Damit Pandas in München einziehen können, müssen spezielle Gehege gebaut werden - ein Millionenprojekt für die Stadt.
Damit Pandas in München einziehen können, müssen spezielle Gehege gebaut werden - ein Millionenprojekt für die Stadt.  © Chan Long Hei/AP/dpa

Die Tiere seien eine Leihgabe von China und würden spätestens 2028 einziehen, sagte Söder anlässlich der Vertragsunterzeichnung im Zoo, wo eine neue Anlage für die Neuzugänge gebaut werden soll. Damit wird München nach Berlin der zweite Tierpark in Deutschland mit den Riesenpandas, die in der freien Wildbahn als gefährdet gelten.

Die Volksrepublik verleiht die Bären seit mehr als 50 Jahren ins Ausland und sichert sich nach Angaben des Berliner Zoos per Vertrag auch das Eigentum an eventuellem Nachwuchs.

Ein Vorgehen, dass die Organisation Pro Wildlife kritisch sieht. Pro Paar werde eine Leihgebühr von rund einer Million Euro fällig, hinzu kämen Millionen für den Bau spezieller Gehege.

Markus Söder unterm Messer! Operation war unumgänglich
Markus Söder Markus Söder unterm Messer! Operation war unumgänglich

"Die Haltung und Zucht von Pandas in westlichen Zoos ist kein Beitrag zum Artenschutz, sondern ein finanzielles und politisches Geschäft auf dem Rücken der Tiere", teilte die Organisation mit. Weltweit lebten derzeit rund 60 Pandas in Zoos außerhalb Chinas.

Markus Söder findet Pandas "süß und knuddelig"

Politisches Kalkül? Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) ist Panda-Fan.
Politisches Kalkül? Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) ist Panda-Fan.  © Peter Kneffel/dpa

Für Söder geht mit den Tieren dagegen wohl ein Traum in Erfüllung. Als er 2024 die Volksrepublik besuchte, wurden ihm jede Menge Plüsch-Pandas geschenkt. Kameratauglich herzte und küsste der Ministerpräsident die niedlichen Bären. Zudem besuchte er eine Aufzuchtstation.

"Sehr, sehr süße Tiere", schwärmte er dort. "Einfach süß und knuddelig."

Titelfoto: Bildmontage: Chan Long Hei/AP/dpa, Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema Markus Söder: