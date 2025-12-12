Kampfansage bei Parteitag: Söder bleibt CSU-Chef – mit bislang schlechtestem Ergebnis

München - CSU-Chef Markus Söder (58) hat seine Partei und die demokratischen Parteien insgesamt zu einem gemeinsamen Kampf gegen Bedrohungen aus dem In- und Ausland aufgerufen.

Der alte und neue CSU-Chef Markus Söder (58) positioniert sich nachdrücklich gegen die AfD und sieht Deutschland vor großen Herausforderungen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einer ebenso ernsten wie kämpferischen Rede auf dem CSU-Parteitag attackierte er dabei speziell die AfD – und schloss jede Zusammenarbeit erneut kategorisch aus.

"Wir werden angegriffen wie nie. Unser Wohlstandsmodell, unser Sozialstaatsmodell, unser Demokratiemodell. Es ist Zeit, uns zu wehren", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner rund 75-minütigen Grundsatzrede.

"Vieles steht auf tönernen Füßen. Was früher unbestreitbar war, das wackelt heute."

Die Politik müsse die Ängste der Menschen vor Abstieg, Altersarmut und einer unsicheren Zukunft ernst nehmen und das Land vor Bedrohungen aus dem In- und Ausland "anders schützen als bisher". Die CSU sei nicht bereit, das Land den Radikalen zu überlassen.

Söder warnte dabei: "Die AfD will ein anderes Land, eine andere Gesellschaft." Die AfD habe ein anderes Staats- und Freiheitsverständnis. Und: "Sie wollen raus aus der Nato und am liebsten in die Arme von Russland."