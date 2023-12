Söder verteidigt Verbot: Gendern spaltet Gesellschaft "eher als alles andere"

"Ich glaube, dass das Gendern unsere Gesellschaft eher spaltet als alles andere", sagte Söder bei einem Schulbesuch in München am Donnerstag.

Kultusministerin Anna Stolz (41, Freie Wähler) wird sich um die Details des Gender-Verbots kümmern müssen. © Lennart Preiss/dpa

Fragen zur Umsetzung oder zu möglichen Sanktionierungen in Schule und Verwaltung ließ der Ministerpräsident unbeantwortet. Das werde man noch "alles sehen", sagte er. Kultusministerin Anna Stolz (41, Freie Wähler) werde das Vorhaben "mit Empathie, aber auch mit Konsequenz umsetzen".

Stolz sagte bei dem Termin in München dazu nur, dass es um einen "alltagsnahen, pragmatischen Umgang mit dem Thema Gendern" gehe. Zusammen mit den Schulen wolle man Lösungen entsprechend der Linie des Rats für deutsche Rechtschreibung finden.

Stolz hatte selbst erst durch Söders Regierungserklärung von dessen Vorhaben erfahren. Der Ministerpräsident hatte am Dienstag zur Überraschung vieler angekündigt, in Bayern solle das Gendern in Schulen und in der Verwaltung verboten werden.

An Schulen in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden Sonderzeichen für eine geschlechtsneutrale Sprache ebenfalls abgelehnt.