Söder will Gendern an Schulen verbieten

München - An Bayerns Schulen und in Behörden soll zukünftig das Gendern verboten werden.

Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) hält nichts vom Gendern. © Peter Kneffel/dpa

"Für Bayern kann ich sagen: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag.

Söder warf der Ampelregierung im Bund zugleich vor, mit Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung, dem Gendern und dem Selbstbestimmungsrecht zu überziehen."Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland?", fragte er.

Außerdem schade die Politik der Ampel der Wirtschaft in Bayern, befand Söder. "Wäre Bayern allein, würde ich mir keine Sorgen um die Wirtschaft machen. Aber wir sind in Deutschland und leiden unter den schlechten Standortbedingungen unserer Nation"

Die Probleme seien hausgemacht:"Während andere Länder trotz Krise ein starkes Wirtschaftswachstum haben, fällt Deutschland deutlich zurück. Wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik."