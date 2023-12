Umfrage zeigt deutlich: So stehen die Deutschen zum Gender-Verbot

Markus Söder (56, CSU) will das Gendern an Behörden und Schulen verbieten. © Uwe Lein/dpa

Eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" ergab, dass fast drei Viertel der Deutschen diese Forderung unterstützen. Jeder Fünfte hält sie hingegen für falsch, der Rest ist unentschlossen.

Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen 64 Prozent gegen die geschlechtergerechte Sprache aussprechen, sind es bei Menschen über 65 Jahren 80 Prozent.

Unterstützung erhält Söders Vorschlag vor allem aus den Lagern von AfD, Union und FDP. Wähler der Linken und Grünen sind mehrheitlich gegen das Verbot.

Söder hatte am vergangenen Dienstag in seiner Regierungserklärung angekündigt, das Gendern in bayerischen Amtsstuben und Klassenzimmern künftig untersagen zu wollen. Damit überraschte er auch Menschen in den eigenen Reihen.

Kritik kommt von Bildungsverbänden und aus der Kommunalpolitik. Der Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags, Bernd Buckenhofer, sieht "keinen Bedarf für ein Gender-Verbot", wie er der "Augsburger Allgemeinen" sagte.