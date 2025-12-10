Es geht um den sozialen Frieden: Kretschmer bei den Bischöfen

Dresden - Was für ein Getümmel am Dienstag im Konferenzsaal der Dreikönigskirche. Hier kam Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU ) mit etlichen Kirchenvertretern zusammen, um über Gerechtigkeit und sozialen Frieden zu sprechen.

Neben dem MP waren auch Minister anwesend, außerdem natürlich leitende Geistliche von katholischen Bistümern und evangelischer Landeskirche.

Der Dialog zwischen Staatsregierung und Kirchen hat eine lange Tradition, musste 2024 wegen der Regierungsbildung aber ausfallen.

Kretschmer betonte, es gelte, "das Verbindende zu suchen", um Herausforderungen zu lösen.