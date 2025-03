Kretschmer verrät pikantes Schulden-Detail: "War nicht Merz' erster Plan"

Trotz "mulmigen" Gefühls hält Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) das Gesetzesvorhaben für ein "ausgewogenes Paket". (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

500 Milliarden Euro Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität. Obendrauf kommen zusätzliche Schulden in Milliardenhöhe für eine verteidigungsfähige Bundeswehr. Angesichts solcher "riesigen Beträge" habe jeder ein "mulmiges Gefühl", erklärte Kretschmer im Interview mit dem RBB-Radiosender "radioeins" am Montagnachmittag.

Doch von einer solchen Gefühlslage lässt sich der MP gewiss nicht von seiner Mission abbringen, das Land wieder auf Vordermann zu bringen.

Für ihn sei immer klar gewesen, dass man in die Verteidigung investieren müsse, jedoch nicht ohne auch Gelder für die Infrastruktur in die Hand zu nehmen: "Ich kann doch nicht meinen eigenen Leuten gegenübertreten und sagen für Krankenhäuser, für die Kindergärten für die Schulen gibts nichts, aber Geld für die Ukraine gibts."

Ohne den starken Mann aus Sachsen wäre Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) womöglich ganz auf der Bundeswehr-Schiene verharrt, ließ Kretschmer durchblicken.

Ein zusätzlicher Geldsegen für die Infrastruktur sei nicht Merz' "erster Plan" gewesen und vor allem durch den Einsatz von Kretschmer und seinen Ministerkollegen aus den anderen Bundesländern zustande gekommen.