Kretschmer haut bei "maybrit illner" auf den Tisch! Sachsens MP allein auf weiter Flur

Berlin - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) war am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybritt illner" zum Thema "Heizung, Strom, Ampelstreit: Klima retten auf die harte Tour?" zu Gast. In der Debatte über den Einbau von Wärmepumpen gab es für Kretschmer Anlass genug, die Tischoberfläche mal ordentlich mit der Faust zu bearbeiten.