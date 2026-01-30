"Ist brandgefährlich": Rentner stellt MP Kretschmer im TV zur Rede

Zwickau/Dresden - Zeit für Klartext: Am Mittwochabend sind Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) und Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD ) in der MDR-Sendung "Fakt ist! Vor Ort" im Alten Gasometer von Zwickau mit Bürgerfragen konfrontiert worden. Ein Rentner brachte dabei seinen Unmut über den Umgang mit der AfD zum Ausdruck.

Im Beisein von Moderator Andreas F. Rook (60, l.) wurde Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (50, CDU) im MDR von einem Senior zur Rede gestellt. © propicture-fotoagentur/Ralph Köhler

"Ich denke, es ist brandgefährlich, diese Partei zu ignorieren. Ich denke auch, dass es ein Verstoß gegen die demokratische Grundordnung ist", lautete der knallharte Vorwurf von Thomas Rühle aus dem Altenberger Ortsteil Falkenhain im Osterzgebirge.

Er wollte vom Landeschef wissen: "Warum hält man sowohl in Sachsen als auch auf der Bundesebene an einer Brandmauer gegen die AfD fest? Die Wähler haben ja eigentlich anders entschieden."

Darauf antwortete Kretschmer: "Das Wort 'Brandmauer' ist unsäglich, weil hinter einer Brandmauer versteckt man sich nicht mal, sondern man rennt weg, wenn's brennt - und das tun wir ja nicht, sondern wir haben jeden Tag in jedem Kommunalparlament, im Landtag, im Deutschen Bundestag eine inhaltliche Auseinandersetzung mit denjenigen, die gewählt worden sind."

Der Politiker betont: "In Sachsen gehen wir sogar so weit, dass es Vizepräsidenten, Ausschussvorsitzende und sogar einen Untersuchungsausschuss der Partei gibt, den sie eingesetzt hat. Also man kann überhaupt nicht davon reden, dass da irgendjemand ignoriert wird, und trotzdem hat man in der Öffentlichkeit dieses Bild."