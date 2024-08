Kretschmer zieht's die Schuhe aus: MP schlendert am Ostsee-Strand entlang

Warnemünde/Dresden - Die Sachsen lieben Mecklenburg-Vorpommern als Urlaubsland. Kein Wunder, dass es Regierungschef Michael Kretschmer (49, CDU) an den Strand zieht, wenn auch in erster Linie aus beruflichen Gründen.

Ganz lässig spazierte Sachsen-MP Michael Kretschmer (49, CDU) mit seiner Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (50, SPD), am Warnemünder Strand entlang. © Jens Büttner/dpa

"Lieber Michael, willkommen an einem der schönsten Orte in Deutschland", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (50, SPD) zu ihrem sächsischen CDU-Amtskollegen am Warnemünder Strand.

Schon nach 50 Metern zogen beide die Schuhe aus, um den weißen Sand und anschließend auch das kühle Nass der Ostsee zu genießen.

Die zwei Landeschefs wagten sich einige Schritte ins Wasser und ließen die Blicke schweifen.

Im Anschluss unterzeichneten Kretschmer und Schwesig bei bestem Sommerwetter und vor malerischer Strandkulisse eine Tourismuskooperation.