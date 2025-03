Taurus an die Ukraine liefern? Das sagt MP Kretschmer dazu

Dresden/Berlin - Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ist unter deutschen Politikern stark umstritten. Wie Sachsens MP Michael Kretschmer (49, CDU) dazu steht, hat er nun in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur klargestellt.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) spricht sich gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine aus. © Hannes P. Albert/dpa

"Ich halte das nicht für den richtigen Weg und ehrlich gesagt ist die Diskussion auch gerade zu Ende", erklärte der Christdemokrat angesprochen auf die zuletzt viel diskutierte Luft-Boden-Waffe.

Kretschmer verwies auf die laufenden Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges. "Diese Zeit ist über uns weggegangen", so der 49-Jährige.

Er könne sich perspektivisch vorstellen, dass CDU-Chef Friedrich Merz (69) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) sprechen wird. "Das wird es bestimmt geben", sagte Kretschmer. Es müsse aber bei dieser Frage darum gehen, was man erreichen kann.

"Warum sollte eigentlich der russische Präsident mit uns sprechen?", fragte Sachsens Landeschef in diesem Zusammenhang. "Was hat Deutschland zu bieten? Was kann Deutschland bewegen?" Diese Position müsse man sich erst mal wieder erarbeiten.