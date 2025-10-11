 3.576

MP Kretschmer geht auf Tuchfühlung mit Kalb und hat wichtigen Appell dabei

Hier durfte niedlicher Content nicht fehlen: Im Landkreis Görlitz ist Michael Kretschmer bei einem Bauernhof-Besuch auf Tuchfühlung mit einem Bewohner gegangen.

Von Maximilian Schiffhorst

Leutersdorf - Hier durfte niedlicher Content nicht fehlen: Im Landkreis Görlitz hat Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) einen Bauernhof besucht. Dabei ging er nicht nur auf Tuchfühlung mit einem "Bewohner", sondern hatte auch einen wichtigen Appell dabei.

Für Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (50, CDU) stand ein tierischer Termin auf dem Programm.
Für Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (50, CDU) stand ein tierischer Termin auf dem Programm.  © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

In einem Instagram-Video vom Samstag ist zu sehen, wie der Politiker auf dem Gelände der Vermögensgemeinschaft Spitzkunnersdorf einem schwarz-weiß geflecktem Jungtier näherkam, das vorsichtig die Hand des Christdemokraten beschnupperte und beleckte.

"Dieses neugierige Kalb wird mal ein richtiger Energielieferant!", schrieb das Social-Media-Team zu dem Clip. Neben Milch produziere der Landwirtschaftsbetrieb auch Biogas und schaffe somit einen regionalen Kreislauf.

"Energie ist in Deutschland ein knappes und deshalb teures Gut. Umso wichtiger ist es, das Angebot auf allen Wegen auszuweiten", lautet der Aufruf von Kretschmer.

Wird John Rudat für Heldentat mit Orden ausgezeichnet?
Michael Kretschmer Wird John Rudat für Heldentat mit Orden ausgezeichnet?

Strom und Wärme aus organischen Materialien zu erzeugen, sei nicht nur "einfach wie genial", sondern auch nachhaltig.

Die Vermögensgemeinschaft Spitzkunnersdorf hatte 2019 und 2020 mithilfe von Fördermitteln des Freistaats in die Erneuerung der Rinderställe samt Anschaffung von Robotertechnik investiert. Neben der Produktion werden auch Dienstleistungen wie Rundballenpressen und Getreideaussaat erbracht.

Titelfoto: Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

Mehr zum Thema Michael Kretschmer: