MP Kretschmer geht auf Tuchfühlung mit Kalb und hat wichtigen Appell dabei

Leutersdorf - Hier durfte niedlicher Content nicht fehlen: Im Landkreis Görlitz hat Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) einen Bauernhof besucht. Dabei ging er nicht nur auf Tuchfühlung mit einem "Bewohner", sondern hatte auch einen wichtigen Appell dabei.

Für Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (50, CDU) stand ein tierischer Termin auf dem Programm. © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

In einem Instagram-Video vom Samstag ist zu sehen, wie der Politiker auf dem Gelände der Vermögensgemeinschaft Spitzkunnersdorf einem schwarz-weiß geflecktem Jungtier näherkam, das vorsichtig die Hand des Christdemokraten beschnupperte und beleckte.

"Dieses neugierige Kalb wird mal ein richtiger Energielieferant!", schrieb das Social-Media-Team zu dem Clip. Neben Milch produziere der Landwirtschaftsbetrieb auch Biogas und schaffe somit einen regionalen Kreislauf.

"Energie ist in Deutschland ein knappes und deshalb teures Gut. Umso wichtiger ist es, das Angebot auf allen Wegen auszuweiten", lautet der Aufruf von Kretschmer.

Strom und Wärme aus organischen Materialien zu erzeugen, sei nicht nur "einfach wie genial", sondern auch nachhaltig.