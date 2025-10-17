"Billige Diskussion": Frage von Moderatorin macht MP Kretschmer wütend

Berlin/Dresden - Am Mittwochabend war Michael Kretschmer (50, CDU) im Ersten zu Gast. Eine Frage von Sandra Maischberger (59) passte dem sächsischen MP dabei überhaupt nicht.

Sachsen MP Michael Kretschmer (50, CDU) stellte im Ersten seine Haltung zur AfD dar. © WDR/Oliver Ziebe

So wollte die Moderatorin vom Politiker wissen, ob es aus seiner Sicht beim Umgang mit der AfD nur eine rote Linie und keine Brandmauer brauche.

Daraufhin sprach Kretschmer wütend von einer "billigen Diskussion um irgendeinen Begriff". Er stellte klar: "Die AfD ist keine normale Partei. Sie ist ein rechtsextremer Verdachtsfall oder bei uns in Sachsen auch gesichert rechtsextrem - das unterscheidet sie von allen anderen."

Der Christdemokrat räumte jedoch auch ein, dass die AfD durch die bisherige Art und Weise des Umgangs größer statt kleiner geworden sei. "Sie war eigentlich nie in dem Begründungszwang, sagen zu müssen, ob ihre Ideen richtig sind, weil es die Brandmauer gibt - die dürfen ja gar nicht mitmachen."

Kretschmer betont, dass unbedingt über die Ursachen für die AfD-Wahlerfolge und die entstandenen Demokratie-Zweifel gesprochen werde müsse. "Das setzt voraus, dass dieses Land den Rücken gerade macht [...]."