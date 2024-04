Nicht mit uns! MP Kretschmer verpasst AfD harte Abfuhr

Klares Nein: Sachsens Regierungs-Chef Michael Kretschmer (48, CDU) macht Jörg Urban (59) von der AfD weiter keine Hoffnung auf eine Koalition nach der Landtagswahl. © Bildmontage: Kristin Schmidt, dpa/Hendrik Schmidt

Fürchtet der Regierungs-Chef einen Machtverlust der CDU in Sachsen? "Es wird eine ganz knappe Sache, es geht um alles", erklärte Michael Kretschmer jedenfalls am Sonntagabend bei "Bericht aus Berlin" im Ersten über die Wahl und warnte vor "Thüringer Verhältnissen".

Dort regiert die Linke mit SPD und Grünen in einer Minderheitsregierung und ist bei Entscheidungen auf die Stimmen der CDU angewiesen.



Kretschmer ist jedoch nicht jedes Mittel zum Machterhalt recht. "Auf jeden Fall findet eins nicht statt", sagte Kretschmer, "eine Zusammenarbeit mit der AfD, die sich immer weiter radikalisiert."

Die Brandmauer ist nicht in allen Teilen der Union so hoch wie bei Kretschmer. Erst vor kurzem hatten Vertreter der CDU im Dresdner Stadtrat gemeinsam mit der AfD gestimmt, was bundesweit für Aufsehen sorgte.