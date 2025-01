Kretschmer knallhart: "Gehen den völlig verkehrten Weg"

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hofft auf einen Sieg der Union bei der anstehenden Bundestagswahl . In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) stellte er klar, dass Deutschland nur mit einer fundamental anderen Wirtschaftspolitik aus der Krise herausfinden kann.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) spricht Klartext im dpa-Interview. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

"Es gibt in Deutschland dramatische Defizite in den Haushalten. Und überall herrscht die gleiche Situation, Einsparungen vornehmen und Prioritäten setzen zu müssen", erklärte der CDU-Politiker. "Der Grund ist eine absolut verfehlte Wirtschaftspolitik."

Dazu gehöre die Verteuerung der Energie, Bürokratie und Technologiefeindlichkeit. "Wenn wir die Chance haben, mit einer neuen Regierung die Wachstumsbremse zu lösen, dann haben wir eine Chance, dass sich das Blatt wendet. Es geht darum, zwei oder drei Jahre zu überbrücken", so Kretschmer.

Er sei froh, dass Friedrich Merz (69, CDU) als Kanzlerkandidat der Union die Wirtschaftspolitik ins Zentrum seines Wahlkampfes stelle und mit Partnern aus anderen europäischen Ländern für eine andere Politik eintrete.

Kretschmer erinnerte an ein Übermaß an Dokumentationspflichten in der EU. "Es ist eine völlig überzogene Regelungsdichte entstanden. Das muss aufhören, ansonsten werden wir gegenüber China und den USA nicht wettbewerbsfähig sein."