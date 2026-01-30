Vereine aus ganz Sachsen dabei: Volles Haus bei Michael Kretschmer

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU, Mitte) hatte sichtlich Spaß. © Steffen Füssel

Helau! Am Freitag empfing Sachsens Ministerpräsident rund 250 Teilnehmer aus mehr als 35 verschiedenen Karnevalsvereinen aus ganz Sachsen zu einem bunten Programm mit Tanzmariechen, Büttenreden und Tanzformationen.

Die Karnevalsverbände drängen aktuell auf eine Eintragung des ostdeutschen Karnevals in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.