Vereine aus ganz Sachsen dabei: Volles Haus bei Michael Kretschmer
Dresden - Narrenfreiheit bei Michael Kretschmer (50, CDU).
Helau! Am Freitag empfing Sachsens Ministerpräsident rund 250 Teilnehmer aus mehr als 35 verschiedenen Karnevalsvereinen aus ganz Sachsen zu einem bunten Programm mit Tanzmariechen, Büttenreden und Tanzformationen.
Die Karnevalsverbände drängen aktuell auf eine Eintragung des ostdeutschen Karnevals in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.
Karneval sei Humor, Gemeinschaft und Kritik zugleich – und gerade deshalb so wichtig für die Gesellschaft", heißt es in der Begründung.
