Immer mehr Gewalt und Hass in Deutschland: Vernachlässigt Faeser unsere Sicherheit?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) sei in ihrem Amt überfordert, hieß es von der CDU. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Täglich gibt es auf unseren Straßen Ausschreitungen und Gewalt von Hamas-Unterstützern, jüdischen Einrichtungen drohen Anschläge und die Migrationskrise ist weiter unbewältigt", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (55, CDU).

In einer so angespannten Sicherheitslage sei es "ein Unding, dass Frau Faeser in diesen Stunden in Wiesbaden in Diensten der hessischen SPD unterwegs ist". Faeser hätte sich in Hessen vertreten lassen müssen, sagte Throm.

Er warf ihr vor: "Sie vernachlässigt die Sicherheit unseres Landes und ist überfordert in ihrem Amt als Bundesinnenministerin."



Aus dem Bundesinnenministerium hieß es, Faeser sei am Dienstag morgens zu Gesprächen mit den Koalitionsfraktionen in Berlin gewesen, anschließend zu einem Termin nach Hessen gereist und abends zurück in der Hauptstadt gewesen.

Ein für Dienstag vorgesehenes Treffen mit muslimischen Verbänden sei von vornherein ohne ihre Teilnahme geplant gewesen.