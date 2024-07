So viele illegale Einreisen wurden registriert: Positives Fazit zu Grenzkontrollen während der EM

Berlin - Nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat das Bundesinnenministerium eine positive Bilanz zu den Grenzkontrollen während des Turniers gezogen.

Seit dem 7. Juni - also eine Woche vor Turnierbeginn - seien 8300 illegale Einreisen registriert worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Die zur EM eingeführten Kontrollen an allen deutschen Grenzen hätten sich als "wirksame Maßnahme erwiesen".

Bisher seien 1112 Haftbefehle vollstreckt worden, überwiegend aus dem Bereich der Kleinkriminalität. Zudem habe man mehr als hundert Hooligans an der Einreise nach Deutschland hindern können.

"Wir waren vorbereitet auf alle denkbaren Gefahren von islamistischem Terrorismus über Gewalt durch Hooligans bis hin zu Cyberangriffen und gefährlichen Drohnenflügen", betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD).

Noch bis 19. Juli soll an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden, an der deutsch-französischen Grenze auch vor und während der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Die Kontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gehen noch bis Dezember, die zu Österreich bis November.