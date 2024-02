Vorbereitungen für EM laufen: Ministerin Nancy Faeser zu Besuch im RB-Stadion

Leipzig - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53) war am Freitag in Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft zu Gast im Leipziger RB-Stadion.

Für Faeser wichtig war auch das Thema Sicherheit. "Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bereiten sich intensiv vor. Und auch international arbeiten wir hervorragend mit vielen Partnern zusammen. Wir sind gut gewappnet – und die Vorfreude auf dieses große Fußballfest bei uns im Land ist riesig", so die 53-Jährige.

Thema war unter anderem das Nachhaltigkeitsprojekt "Gemeinsam zur Waldmeisterschaft", in dessen Rahmen für jedes der 51 EM-Spiele jeweils 2024, also insgesamt über 100.000 Bäume, gepflanzt werden sollen.

Unter dem Motto "Road to EURO 2024" wurden im Stadion unter anderem die Team- und Medienbereiche optimiert und der TV-Compound erneuert, die Klimatisierung erweitert und die Strom- und IT-Infrastruktur optimiert.

Leipzig zählt zu den zehn Städten, in denen die UEFA EURO 2024 ab dem 14. Juni ausgetragen wird. Am 18., 21. und 24. Juni, sowie am 2. Juli finden Spiele im RB-Stadion statt.