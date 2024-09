Abschiebe-Offensive in Richtung Türkei: Deal zwischen Kanzler Scholz und Erdogan

Berlin - Deal zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD ) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (70)! Ab sofort können jede Woche 500 abgelehnte Asylbewerber aus der Bundesrepublik in Richtung Bosporus ausgeflogen werden.

Entsprechende Verhandlungen zwischen Scholz und Erdogan zogen sich über Monate. Deutschland habe inzwischen bereits begonnen, türkische Staatsbürger in ihre Heimat zurückzuschicken.

Aufgrund der politischen Beziehungen beider Länder sind Abschiebungen aus Deutschland in Richtung Türkei eher eine komplizierte Angelegenheit. Weil aber die Zahl türkischer Asylbewerber im vergangenen Jahr unerwartet anstieg, hatte Kanzler Scholz das Thema "Abschiebung" persönlich auf seine Agenda gesetzt.

Wie die BILD berichtete, seien in der ersten Jahreshälfte 441 Menschen in die Türkei abgeschoben worden, rund 15.000 seien zum Stichtag 30. Juni 2024 in Deutschland ausreisepflichtig gewesen.