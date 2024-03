Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich das Regieren mit der Ampel leichter vorgestellt

Olaf Scholz (65, SPD) bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow "3nach9". Die Sendung wird am Freitag ausgestrahlt. © Sina Schuldt/dpa

"Ich will gerne sagen, dass ich es mir etwas weniger dramatisch vorgestellt hatte", sagte der SPD-Politiker in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9", die am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Es sei schwer, drei Parteien zusammenzuführen. Das hätten auch schon die am Ende gescheiterten Koalitionsverhandlungen von CDU, FDP und Grüne nach der Bundestagswahl 2017 gezeigt. "Das hatte mir ein Gefühl dafür verschafft, was alles auf mich zukommen könnte."

Scholz zeigte sich verärgert, dass so viel über die Prozesse der Ampel geredet werde und nicht über die gemeinsam erreichten Ergebnisse.

"So viel Tempo, so viele Entscheidungen hat es schon lange nicht mehr gegeben. Aber das wird alles verdeckt von dem Lärm", sagte der Kanzler.

"Das ist etwas, was wirklich bedrückend ist."