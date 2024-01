Bundeskanzler Scholz kommt nach Dresden: Was hat er vor?

Berlin/Dresden - Im kommenden Monat will Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) nach Dresden reisen. Bei einem Vor-Ort-Termin soll der Austausch im Mittelpunkt stehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) will sich im Februar den Fragen und Anliegen von 150 Bürgern aus Sachsen stellen. © Kay Nietfeld/dpa

Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, wird der SPD-Politiker für den 29. Februar (Donnerstag) erwartet. Im Rahmen des "Kanzlergesprächs" will er bei einer Abend-Veranstaltung mit 150 Bürgern aus Sachsen in den Dialog treten.

"Der Bundeskanzler möchte erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt", so das Bundespresseamt.

Dabei soll es um die Anliegen und Erwartungen der Teilnehmer gehen. Zugleich würden Fragen beantwortet.

Seit Sommer 2022 tourt Olaf Scholz mit seinem "Kanzlergespräch" durch Deutschland. Dresden soll die zwölfte Station der Dialog-Reihe werden.