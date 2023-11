Bundeskanzler Scholz tagt in Sachsen: Zukunft Deutschlands zeigt sich im Osten

Leipzig - Für Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) zeigt sich die Zukunft Deutschlands in der Entwicklung des Ostens.

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) ist die Entwicklung des Ostens besonders wichtig, erklärte er in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

In den ostdeutschen Bundesländern habe sich die Zukunft verbunden, sagte der SPD-Politiker zum Auftakt der Konferenz "Ostdeutschland 2030 – Heimat und Zukunft" am Freitag in Leipzig.

Als positive Beispiele nannte er die Investitionen der Automobilkonzerne in die Produktion der Elektromobilität und die Halbleiterproduktion.

Ihm sei die Entwicklung des Ostens enorm wichtig, betonte der Bundeskanzler. Deshalb habe er die Position des Ostbeauftragten auch direkt an das Kanzleramt angesiedelt.

Zudem sei er stolz, ein direkt gewählter Abgeordneter eines ostdeutschen Wahlkreises für den Bundestag zu sein. "Das bedeutet mir sehr viel."