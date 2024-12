Darum besuchte Kanzler Scholz schon wieder Freiberg

Freiberg - Bereits das zweite Mal in diesem Jahr besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) am heutigen Dienstag die Bergstadt Freiberg. An seiner Seite diesmal: der serbische Präsident Aleksandar Vucic (54). Zusammen informierten sich die Staatsmänner im sächsischen Oberbergamt über nachhaltige Lithiumgewinnung.