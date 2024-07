19.07.2024 05:47 2.409 Der Kanzler kommt nach Dresden! Heute Sperrungen in der City

Zum Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 1. September ist Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) am heutigen Freitag auf dem Schloßplatz in Dresden zu sehen.

Von Paul Hoffmann

Dresden - Zum Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 1. September ist Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) am heutigen Freitag ab 16 Uhr zusammen mit Sachsen-SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping (66) auf dem Schloßplatz in Dresden zu sehen - und zu hören. Olaf Scholz (66, SPD) kommt nach Dresden. © Jacob King/PA Wire/dpa Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt dabei ab 15.30 Uhr. Es wird darauf hingewiesen, dass Glasflaschen verboten und Taschen maximal bis zu einer Größe von A4 erlaubt sind. Wer einen Blick auf den Regierungs-Chef erhaschen möchte, hat vielleicht zuvor auch am Penck-Hotel (gegenüber dem Haus der Presse) eine Chance. Dort trifft Scholz ab 15 Uhr bei einer Diskussionsveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf geladene Betriebs- und Personalräte sowie Gewerkschafter. Wichtig: Im Rahmen des Besuches wird es zu kleineren Einschränkungen kommen. So ist der Schloßplatz inklusive Zugang von Chiaverigasse und Schloßstraße für Radfahrer und Kutschen gesperrt. Olaf Scholz Regierung atmet auf: Olaf Scholz erleichtert über französisches Wahlergebnis Eine Vollsperrung gibt es auch für Fahrbahn und Gehweg der Augustusstraße ab Brühlscher Gasse. Fußgänger haben die Möglichkeit, durch Stallhof und über das Georgentor auf den Schloßplatz zu gelangen, so die Stadt. Geltungszeitraum der Maßnahmen ist von 9 bis 23 Uhr. Unter anderem hat der Kanzler im Penck-Hotel einen Termin. © Petra Hornig Vonseiten der DVB hieß es, dass es zu kurzfristigen Verzögerungen kommen kann, von längerfristigen Sperrungen und Umleitungen aber nicht die Rede ist.

Titelfoto: Jacob King/PA Wire/dpa