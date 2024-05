Hungerstreik-Camp in Berlin: Zustand von zwei Teilnehmern lebensbedrohlich

Berlin - Inzwischen befinden sich in Berlin fünf Menschen im Hungerstreik. Solange Kanzler Scholz (65, SPD) keine Regierungserklärung zu den Gefahren des Klimawandels abgibt, wird dieser Protest weitergeführt - für zwei Personen mittlerweile lebensgefährlich.

Der Gesundheitszustand der Hungernden ist bedenklich. © Carsten Koall/dpa

Ende April folgten neben Wolli (49), Richi (57) und Michael (61) noch der 35-jährige Tin und der Berliner Adrian Lack in den Hungerstreik. Die Teilnehmer, die das Essen für eine radikale Klimawende verweigern, haben mittlerweile mit großen Konsequenzen zu leben.

Wie es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hieß, leidet der 49-jährige Wolfgang Metzeler-Kick (Wolli) nach 68 Tagen ohne feste Nahrung an einem grippalen Infekt. Dieser setze seinem geschwächten Körper gewaltig zu.

Michael Winter, seit 28 Tagen im Hungerstreik, ist hingegen in so schlechter Verfassung, dass das ärztliche Team vor Ort die medizinische Unterstützung nun einstellte, da diese nicht mehr zu verantworten sei.

"Wir stehen weiterhin jederzeit für Gespräche jeglicher Art zur Verfügung. Alles, was wir wollen, ist Ehrlichkeit vonseiten unserer Politiker:innen", sagte eine Unterstützerin der Kampagne.

Zudem betonte sie, dass für so eine "banale Forderung" kein Mensch sterben müsse.