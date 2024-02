Kanzler Scholz heute in Südbaden: Proben Bauern wieder den Aufstand?

Freiburg/Emmendingen - Einen proppenvollen Terminkalender hat Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am heutigen Dienstag in Südbaden - und er soll dabei auch auf protestierende Landwirte treffen. Eine Delegation wolle sich mit dem Kanzler austauschen, kündigte der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband an. Er plant eine Sternfahrt nach Freiburg, wo Scholz zu einem Spatenstich für ein großes Neubaugebiet erwartet wird (11 Uhr).