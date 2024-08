Besuch im Ringerclub: Kanzler Scholz beendete Boxkarriere nach "nur zwei Stunden"

Der Kanzler macht nach eigenen Angaben mehrmals die Woche Sport . Bis zu dreimal gehe er in der Woche joggen, sagte er beim Besuch des Ringerclubs.

Es blieb beim Reinschnuppern: Nach "nur zwei Stunden" hängte Scholz die Boxhandschuhe wieder an den Nagel.

"Ich habe mal mit einem Freund zusammen Boxen angefangen", sagte Scholz beim Ringerclub Germania in Potsdam .

Auf seiner Sommerreise durch seinen Wahlkreis in Brandenburg besucht der Bundeskanzler hin und wieder auch Sportvereine. Im vergangenen Jahr machte Scholz bei einem Boxverein in Potsdam halt. Die Boxhandschuhe zog er sich aber nicht wieder an.