Zu Besuch in Dresden: Kanzler Scholz macht kurioses Geständnis

"Ich muss Euch mal was gestehen", so Scholz zu versammelten Gewerkschaftern, die ihn im Hotel Penck zu den verschiedensten Themen löchern durften. "Ich besitze noch einen Röhrenfernseher."

Vor versammelter Runde sprach der Kanzler über allerhand politische und gesellschaftliche Themen. © Sebastian Kahnert/dpa

Begonnen hatte der Talk im Hotel übrigens mit einer Frage darüber, wie zufrieden der Kanzler selbst mit der eigenen Regierung sei. Auch hier fand Scholz ein treffendes Beispiel.

"Wenn jemand zwei Jahre weg wäre und sich dann berichten lassen würde, was so passiert ist, wäre er wohl ganz beeindruckt. Das färbt aber nicht auf die Leute ab, die live dabei gewesen sind." Schmunzeln im Publikum.

"Es ist so viel Pulverdampf in der Landschaft, dass der sich erst mal legen muss, um zu sehen, was alles so erledigt worden ist."

Später besucht der Kanzler noch den Schlossplatz, macht da Wahlkampf für SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping (66).