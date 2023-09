Kanzler Scholz nach Sturz verletzt!

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (65) hat sich am Samstag offenbar beim Sport schwerer verletzt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) musste aufgrund einer Sportverletzung einen Wahlkampfauftritt in Hessen absagen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen", erklärte SPD-Politiker Michael Roth (53) im Vorfeld eines gemeinsamen Auftritts mit dem Kanzler, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtete.

Der für Sonntag geplante Bürgerdialog in der hessischen Gemeinde im Vorfeld der Landtagswahl müsse deshalb ausfallen, solle aber nachgeholt werden.

Wie schwer sich der Kanzler verletzte, ist bisher nicht bekannt.

Eine Sprecherin der Regierung erklärte am Samstagabend, dass Scholz beim Joggen gestürzt sei und sich Prellungen im Gesicht zugezogen habe.