"Remigration": Kanzler Scholz mit knallharter Ansage!

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) zeigt sich erschüttert angesichts der bei einem Treffen von Rechtsextremen und AfD-Funktionären gefassten "Remigrations"-Pläne. © Screenshot/X/@Bundeskanzler

"Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an (...) Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte: Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören", betont der SPD-Politiker in einem rund fünfminütigen Clip.

Angesichts der besprochenen Pläne bei einer Geheimkonferenz in Potsdam laufe es einem "eiskalt den Rücken herunter".

Manche würden sich deswegen nun fragen, ob sie hier in Deutschland noch eine Zukunft haben. "Das ist fürchterlich", sagt Scholz.

Er bekräftigt: "Sie gehören zu uns. Unser Land braucht Sie." Dies wolle man auch mit dem neu verabschiedeten Staatsangehörigkeitsrecht ausdrücken.