Rentner stellt den Kanzler bloß: "Deutschland hat die dümmste Regierung der Welt"

Mannheim - Es war Zeit für Fragen und Antworten. Am Donnerstagabend stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) in Mannheim den Fragen der Bevölkerung beim Kanzlergespräch. Laut Bundesregierung kamen rund 170 Bürger aus der Region und fühlten dem Kanzler auf den Zahn. Zum Hauptdarsteller des Abends wurde ein Mann im roten Pullover, der nach circa einer Stunde besonders kritisch, aber durchaus redegewandt, bei Scholz nachhakte.

"Glauben Sie nicht, wenn Sie diese Last mal von sich werfen, [...], dass Sie sowohl Deutschland als auch Ihrer Partei helfen würden?", vollendete der Mann seine erste Frage unter Beifall.

Zudem kritisierte der ältere Herr, dass die Minister "Ihre Gesetze so formulieren, dass in der Praxis nur Schwierigkeiten entstehen".

Damit spielt der Bürger auf die ungeschickt gewählten Worte Habecks bei einem Maischberger-Auftritt im September 2022 zur Insolvenz von Bäckereien und auch auf die Außenministerin an, die bei Markus Lanz das Jahrhundert verwechselte und behauptete, dass im 19. Jahrhundert Krieg mit Panzern geführt worden wäre.

"Habeck, der noch nicht mal weiß, was Konkurs ist, dann haben Sie die Baerbock, die Napoleon mit Panzern bezeichnet [...]."

"Nicht nur die Komödianten sagen, Deutschland hat die dümmste Regierung der Welt", sagte der Senior und wurde noch deutlicher: "Sie haben in ihrem Kabinett doch so viele Mitglieder, die überhaupt nichts können."

Olaf Scholz (65, SPD) stand rund 1,5 Stunden lang Rede und Antwort. Doch ob er hinterher immer noch so gute Laune hatte? © Andreas Arnold/dpa

Olaf Scholz bekam natürlich die Gelegenheit zur Antwort.

Er verkündete, dass die "Minister, die Sie genannt haben, gute Arbeit leisten", verwies auf Robert Habecks beachtliches Antisemitismus-Video angesichts des Israel-Kriegs und empfand dies als "Zeichen, dass Sie möglicherweise nicht ganz richtig liegen", sprach der SPD-Politiker sein Gegenüber direkt an.

Zu guter Letzt kam Scholz auch auf die Cum-Ex-Affäre zu sprechen.

"Ich erinnere mich an das, an das ich mich erinner, und ich werde nicht wegen irgendwelcher politischen Wünsche etwas erfinden, was ich nicht darstellen kann, und dabei bleib ich auch. Das gebietet die Wahrheitspflicht", schloss der Bundeskanzler seine Antwort ab, und erhielt Applaus aus dem Publikum, der allerdings sehr zurückhaltender Natur war.