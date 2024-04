Roboter wehrt sich: Bei Olaf Scholz zickt modernste Technik rum!

Hannover - Zur Eröffnung der "Hannover Messe" kam es am Montag zu einer ulkigen Begegnung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und einem KI-gesteuerten Roboter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, 2.v.l.) versuchte zunächst vergeblich, den Roboter zum schnelleren Arbeiten zu bewegen. © Julian Stratenschulte/dpa

Diese Künstliche Intelligenz wollte dem Kanzler offenbar nicht gehorchen!

Am Stand des deutschen Unternehmens Siemens wurde eine Maschine präsentiert, die sich auch per Sprachsteuerung bedienen lässt - zumindest in der Theorie.

Anstatt modernster Technik wurde Scholz in der niedersächsischen Hauptstadt allerdings Zeuge des klassischen Vorführeffekts, wie in einem Video des ZDF festgehalten wurde.

"Können wir das Tempo schneller machen?", forderte der SPD-Politiker den Roboter zunächst auf. 'War das eine Frage oder eine Aufforderung', muss sich die Maschine wohl gedacht haben, denn eine Reaktion blieb aus.

Anschließend versuchte es der Regierungschef mit dem Befehlston: "Schneller! Noch schneller!" - doch wieder keine Reaktion seitens der Technik.

Eine weitere Aufforderung des Kanzlers war notwendig, ehe der metallische Greifarm die Gegenstände tatsächlich schneller sortierte: "Schneller! Hallo, KI? Schneller!"