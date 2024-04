Cannabis: Diesen speziellen Tipp gibt Olaf Scholz Studenten

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, r.) nahm an einer Townhall mit Studierenden an der Tongji-Universität teil. © Michael Kappeler/dpa

Beinahe ängstlich trat ein Student am Montag (Ortszeit) auf die Bühne, als Scholz im Zuge seiner Reise nach China an der Tongji Universität in Shanghai Fragen beantwortete.

Er wolle ab September in Berlin studieren, erzählt der junge Mann schüchtern und sorge sich nun sehr um die Legalisierung von Cannabis. Vor allem, dass die einst verbotene Droge in Deutschland in Wohnungen angebaut werden darf, treibe ihn um, erzählt er. In China ist dies illegal.

Der Student fragt den deutschen Kanzler daher, was er wohl tun müsse, um Cannabis gar nicht erst zu probieren und seine Gesundheit nicht zu gefährden?

Die Antwort des 65-jährigen Politikers? Ebenso einfach wie salopp. "Einfach nicht rauchen", rät er dem verwirrt dreinblickenden Studenten.

Scholz habe in seinen fast 66 Lebensjahren "noch nie Cannabis geraucht". Er nahm dem jungen Mann auch die Illusion, in Berlin würde jeder mit einem Joint rumlaufen.

"Wenn man in Berlin studiert", behauptete der Kanzler, "kann man die ganze Zeit durch die Gegend rennen und trifft niemanden, der so etwas tut."