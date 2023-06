"Witz" fliegt Scholz um die Ohren: Ist das alles, was dem Bundeskanzler einfällt?

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) sorgte mit seinen Äußerungen auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg für Wirbel. © Daniel Karmann/dpa

Auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg hatte er zunächst erklärt, dass Deutschland zwar ein Land ohne EU-Außengrenze sei, trotzdem aber die meisten Asylantragsteller habe.

Der größte Teil davon sei zuvor nicht in anderen EU-Ländern registriert worden. Dann sagte Scholz am Samstag: "Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat: Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben. Denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an als in den Mittelmeer-Anrainer-Ländern im Einzelnen."

Die Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch kritisierte das: Mehr als 1150 Tote habe es allein 2023 bislang gegeben - und das Einzige, was dem Kanzler einfalle, sei ein "schlechter Witz", hieß es auf Twitter.

"Wer darüber lachen kann, sollte keinen Staat regieren."