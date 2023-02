Weil Jecken sich als Bodyguards verkleiden: Personenschützer von Herbert Reul müssen kreativ werden

Innenminister Herbert Reul (70, CDU, r.) freut sich auf den diesjährigen Rosenmontagszug in Köln. © Oliver Berg/dpa

Wenn Reul am kommenden Samstag beim Umzug in seiner Heimat Leichlingen mitläuft, wird er - wie immer - von Personenschützern des Landeskriminalamts begleitet.

Auf die Frage des "Westfälischen Anzeigers", ob die denn auch kostümiert seien, antwortete der Minister knapp: "Ja."

Für Reul ist die Teilnahme beim Leichlinger Blütensamstagszug Tradition. "In den ersten Jahren habe ich das einfach alleine gemacht. Dann haben die das spitzgekriegt und sind jetzt immer dabei", erzählte Reul dem "Westfälischen Anzeiger" über seine Leibwächter.

So ganz freiwillig scheinen die Polizisten beim rheinischen Karneval nicht dabei zu sein: Er habe "relativ viele Westfalen in meiner Sicherheitstruppe", so Reul.

Ein Highlight sei für ihn die Teilnahme am Kölner Rosenmontagszug gewesen (wo er dieses Jahr wieder mitfährt): Hinter dem Startpunkt Severinstor machte es laut Reul "Peng, Paff, Puff – und dahinter kamen dann die ganzen Leute. Das war der Knaller. Sie fahren stundenlang durch diesen Umzug, und es ist ein tolles Erlebnis. Es ist etwas ganz Besonderes."