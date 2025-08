Wette verloren: SPD-Politiker wandert 45 Kilometer - und zwar barfuß

Im Laufe der Wanderung musste Andreas Stoch (55) mehrere seiner Zehen verarzten. © Nico Pointner/dpa

Grund war eine verlorene Wette, die Stoch nach eigener Aussage seinem großen Mundwerk zu verdanken hatte. In einer SPD-Vorstandssitzung hatte er vollmundig angekündigt, barfuß nach Ulm zu laufen, sollte sein Parteikollege Martin Ansbacher die Oberbürgermeisterwahl an der Donau gewinnen.

So kam es auch – und Stoch musste Wort halten. "Hätte ich den Satz nur nicht gesagt", witzelte er auf den letzten Metern. Kurz vor dem Ziel machten ihm noch spitze Kieselsteine zu schaffen - aber der Politiker biss die Zähne zusammen.

Alles in allem kamen die Füße aber glimpflich davon: keine Blasen, nur zwei Pflaster – wegen aufgescheuerter Zehen durch scharfe Grashalme. "Ich war erstaunt, was die Füße so aushalten", sagte Stoch. Die Knochen hätten am Abend trotzdem ordentlich geschmerzt.

Auch das Wetter sei durchwachsen gewesen. Auf der ersten Etappe wanderte er vier Stunden lang durch den Regen. "Aber Aufgeben ist keine Option."