Rauswurf von Graichen: Unwahrheiten über angebliche Ehe verbreitet

Patrick Graichen muss seinen Platz räumen. © Kay Nietfeld/dpa

Der in die Kritik geratene Energiestaatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, muss seinen Posten räumen.

Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) am 17. Mai in Berlin. Die Personalie wird in Politik und sozialen Netzwerken seit einigen Wochen kontrovers diskutiert, doch einige User verbreiten dabei auch Falschinformationen.

So behaupten mehrere Facebook-Nutzer, Patrick Graichen sei mit der Managerin Jutta A. Dönges verheiratet, die dem Vorstand des verstaatlichten Energieversorgers Uniper angehört. Stimmt das?



Nein. Jutta Dönges ist nicht die Ehefrau von Patrick Graichen, teilte ihr Arbeitgeber Uniper mit.

Uniper hat am 16. Mai 2023 auf entsprechende Gerüchte reagiert und auf der Webseite klargestellt: "Derzeit kursiert in den sozialen Medien die Behauptung, dass unsere Finanzvorständin Dr. Jutta Dönges mit Staatssekretär Dr. Patrick Graichen verheiratet sei. Wir stellen hiermit klar, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelt."