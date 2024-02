Ministerpräsident Haseloff bestätigt: Intel-Ansiedlung ist fix!

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) ist gegenüber der Intel-Ansiedlung in Magdeburg zuversichtlich. © Federico Gambarini/dpa

"Diese strategische Entscheidung ist fix", sagte der Ministerpräsident am Donnerstagmorgen im rbb Inforadio.

Immerhin habe Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) selbst "ganz klar die Weichen auch mit gestellt", um die Produktion des Chipherstellers nach Deutschland zu holen.

Das US-Unternehmen will in Magdeburg Chips der neuesten Generation produzieren und investiert einschließlich staatlicher Hilfen bisherigen Angaben zufolge mehr als 30 Milliarden Euro.

In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke entstehen. In diesem Jahr könnte mit dem Bau begonnen werden. Im Zuge der Ansiedlung des Unternehmens könnten laut einer Studie des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft aus Hannover in den nächsten fünf Jahren rund 10.900 Menschen in die Region Magdeburg ziehen.

Auch in anderen Bereichen punkte der Osten als Standort, sagte Haseloff vor der Konferenz der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer in Berlin.