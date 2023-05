Reiner Haseloff im TAG24-Interview: Wie steht es um die Intel-Ansiedlung, Herr Ministerpräsident?

Reiner Haseloff: Von der Größenordnung sind die beiden Projekte nicht vergleichbar. Intel will in einem in Deutschland nie dagewesenen Stil neu bauen, Infineon erweitert sein Werk.

Haseloff: Natürlich können wir genügend Energie bereitstellen. Ich sehe jedoch weniger die Energiemenge als ein Problem an - Sachsen-Anhalt ist bei der Produktion erneuerbarer Energie in Deutschland in der Spitzengruppe - als vielmehr den Strompreis. Deshalb sind wir mit dem Bund gerade dabei, diese Rahmenbedingungen zu setzen.

Am morgigen Mittwoch lest Ihr dann, was Reiner Haseloff an Sachsen-Anhalt so liebt und wo er das Land in 25 Jahren sieht. Außerdem erklärt er noch einmal ausführlich, was es mit dem neuen Zukunftszentrum in Halle auf sich hat.